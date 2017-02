Köln (dpa) - Der Einsatz von Fußball-Nationalspieler Jonas Hector in der Bundesligapartie des 1. FC Köln beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) ist fraglich.

Der 26-Jährige hatte beim Pokal-Aus am Dienstag in Hamburg einen Tritt in die Wade bekommen. «Jonas geht es besser. Er hat nicht trainieren können, er kriegt die Schonung, die er braucht. Wir müssen schauen, ob er am Wochenende spielen kann», sagte FC-Chefcoach Peter Stöger. Auch Angreifer Artjoms Rudnevs musste wegen einer Erkältung auf das Training verzichten.