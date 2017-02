Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss zwei Wochen auf Mario Götze verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist wenige Minuten vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg mitteilte, leidet der Weltmeister weiter an muskulären Problemen.

Er hatte seinem Team deshalb schon in den vergangenen beiden Spielen in Darmstadt und Lissabon gefehlt. Darüber hinaus fällt Sebastian Rode bis Ende März aus. Der Mittelfeldspieler wurde an der Leiste operiert.

Bundestrainer Joachim Löw hofft trotz der erneuten Verletzung von Götze auf dessen Einsatz bei den Länderspielen im März. «Ich werde mit ihm in Ruhe telefonieren. Das ist für ihn dieses Jahr nicht so einfach, weil er nicht den Rhythmus hat, den wir uns alle wünschen», sagte er im TV-Sender Sky. «Es ist wichtig für ihn, dass er versucht, sich in Dortmund durchzubeißen.»

Für die Partie des BVB gegen Wolfsburg wurde die Abwehrkette der Borussia umgestellt. Der an einem Infekt erkrankte Sokratis wurde durch Matthias Ginter ersetzt.