Hamburg. Die 54. Saison der Fußball-Bundesliga ist vorbei, die Gewinner und Verlierer stehen fest: Aufsteiger RB Leipzig, die TSG 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg erstaunten die Liga. Der Hamburger SV enttäuscht dagegen, und der VfL Wolfsburg befindet sich im spektakulären Sturzflug.

TOPS

WERNER: Stürmer Timo Werner brachte mit seinen 21 Toren Aufsteiger RB Leipzig nach oben. Die Sachsen machten schon am 32. Spieltag die Teilnahme an der Champions League klar. Werner wurde mit 21 Jahren Nationalspieler. Nur eines hat er in dieser Spielzeit bereut: Seine Schwalbe gegen Schalke, über die sich viele aufregten. «Ich würde es wirklich gern rückgängig machen. Weil es nicht richtig war», sagt der Nationalstürmer.

AUBAMEYANG: Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang ist einmalig. Er trifft und trifft für Dortmund und lässt sich nicht verbiegen. Mal zieht er sich eine Maske seines Sponsors über den Kopf, mal muss es unbedingt ein Auslandstrip mit Party sein. Nicht immer ist die Borussia begeistert - seine 31 Tore sprechen aber für sich. Die Frage nach seiner Zukunft lässt der Gabuner offen. Paris Saint-Germain soll seine Fühler ausgestreckt haben. Auch in China soll es Interesse geben, wo der extrovertierte Star mit dem ausschweifenden Lebensstil wohl zig Millionen mehr verdienen könnte.

KÖLN: Nach 25 Jahren, die den 1. FC Köln auch fünfmal in die 2. Bundesliga trieben, meldet sich der Traditionsclub im Europapokal zurück. Die Leitung um Trainer Peter Stöger und Sportchef Jörg Schmadtke hat in den vergangenen Jahren aus der launischen Diva einen seriösen Bundesliga-Verein gemacht. Und als Tabellenfünfter ist der FC sogar direkt für die Gruppenphase der Europa League gesetzt.

NAGELSMANN: Mit 29 Jahren ist Julian Nagelsmann der jüngste Chefcoach der Bundesliga-Geschichte und wird eigentlich nur gelobt. Auch wenn am Ende seiner ersten kompletten Bundesliga-Saison die direkte Qualifikation für die Champions League knapp verfehlt wurde, kann er mit Hoffenheim ein positives Fazit ziehen. Spekulationen, er werde bald Bayern-Coach oder gar Nationaltrainer, begegnet der Youngster mit Humor.

LAHM: Philipp Lahm bestimmt sein Karriereende selbst. Schon in der Nationalmannschaft trat er ab, als es am schönsten war - nun macht er mit 33 Jahren auch als Kapitän beim FC Bayern München Schluss. «Auch Niederlagen gehörten dazu - das verlorene Champions-League-Finale war sehr emotional», sagte der Bayern-Kapitän. Wie es im Leben weitergeht, ließ der Verteidiger die Öffentlichkeit noch nicht wissen. Einen Sportchef-Posten bei den Bayern lehnte er ab.