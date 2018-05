Berlin (dpa) - Die besten Sprüche der 55. Bundesliga-Saison:

«Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Wunder erlebt. Immer wieder Wunder gibt's nicht.»

(HSV-Idol Uwe Seeler am 34. Spieltag zum ersten Abstieg des Clubs im TV-Sender Sky)

«So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist nicht normal. Wir steigen ab, und das Stadion steht hinter uns.»

(HSV-Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos nach dem Abstieg am 34. Spieltag zur Fan-Unterstützung)

«Er hat mich gefragt: «Hast Du Eier?» Da hab ich gesagt: Natürlich, ich hab Riesen-Eier. Wechsel mich ein!»

(Leverkusens Torjäger Stefan Kießling am 34. Spieltag zu einer Unterredung mit Coach Heiko Herrlich - als Kießling zur Einwechslung bereit stand, wurde Elfmeter für Bayer gepfiffen, den er schießen sollte)

«Heute bleibt es nicht nur beim Bier. Es wird zur Sache gehen. Morgen haben wir wahrscheinlich einen dicken Schädel.»

(Der Mainzer Coach Sandro Schwarz am 33. Spieltag nach dem 2:1 in Dortmund, mit dem sein Team den Klassenverbleib perfekt machte)

«Das ist blöd gelaufen. Aber den hat er natürlich fantastisch reingemacht.»

(Thomas Müller am 33. Spieltag über ein Eigentor von Teamkollege Niklas Süle)

«Ich schnuppere an gar nichts. Aber im Moment riecht alles gut.»

(Stuttgarts Trainer Tayfun Korkut am 32. Spieltag auf die Frage, ob er nun an der Europa League schnuppere)

«Die Fans sorgen dafür, dass wir mit Würde abgestiegen sind.»

(Trainer Stefan Ruthenbeck am 32. Spieltag nach dem sechsten Abstieg in der Vereinsgeschichte des 1. FC Köln)

«Wenn ich trainieren und spielen würde wie eine Wurst, dann würde ich auch auf der Tribüne sitzen.»

(HSV-Spieler Lewis Holtby am 31. Spieltag)

«Wenn man das nicht sieht, weiß ich nicht, wo die Tomaten liegen.»

(Maximilian Arnold am 31. Spieltag zu einer Tätlichkeit von Mönchengladbachs Rafael gegen ihn, für die dieser nicht Rot sah)

«Der schießt so viele Tore, das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, ich habe nicht mal im Training so viele Tore wie der in den Spielen.»

(Sandro Wagner am 30. Spieltag über Cristiano Ronaldo)

«Wie, wenn man in der Kreisklasse aufsteigt, nur vielleicht ein bisschen gedämpfter.»

(Thomas Müller am 29. Spieltag über die Feierlichkeiten nach dem sechsten Titel am Stück)

«Das war wie Messi, Lionel Ito.»

(HSV-Spieler Rick van Drongelen am 29. Spieltag über seine Kollegen Tatsuya Ito)