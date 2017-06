Frankfurt/Main (dpa) - Der Supercup 2017 findet am 5. August in Dortmund statt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, wird das Duell FC Bayern München mit Borussia Dortmund um 20.30 Uhr angepfiffen.

ZDF und Eurosport übertragen die Partie live. Der erste Titel der neuen Saison wird traditionell zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger ausgespielt. Der Pokalsieger hat Heimrecht.