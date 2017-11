Dortmund (dpa) - Der Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr) zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird auch zum Duell der beiden Trainer Peter Bosz und Jupp Heynckes.

Seit Heynckes in München seinen Vorgänger Carlo Ancelotti ablöste, gab es ausnahmslos Erfolge. Kurioserweise geriet der zuvor sehr formstarke BVB zeitgleich in eine Ergebniskrise mit nur einem Sieg in sechs Spielen.

Die Partien der beiden Fußball-Lehrer seit der Rückkehr von Heynckes nach München am 9. Oktober 2017.

FC BAYERN MÜNCHEN

Datum Wettbewerb Paarung Ergebnis 14.10. Bundesliga FC Bayern - SC Freiburg 5:0 (2:0) 18.10. Champions League FC Bayern - Celtic Glasgow 3:0 (2:0) 21.10. Bundesliga Hamburger SV - FC Bayern 0:1 (0:0) 25.10. DFB-Pokal RB Leipzig - FC Bayern 4:5 i.E. 28.10. Bundesliga FC Bayern - RB Leipzig 2:0 (2:0) 31.10 Champions League Celtic Glasgow - FC Bayern 1:2 (0:1)

BORUSSIA DORTMUND