STATISTIK: 18 Siege feierte Schalke in diesem Jahrtausend gegen Hertha - mehr als gegen jedes anderes Team.

SITUATION: Zehnter und Neunter waren Hertha und Schalke vor dem Spieltag - im Mittelfeldduell wollen beide Clubs den Anschluss an die Europapokalplätze nicht verpassen.

BESONDERES: 642 Spiele hat Heynckes als Trainer in der Bundesliga bestritten. Exakt die Hälfte - also 321 - beendete er als Gewinner.

STATISTIK: Die letzten 13 Heimspiele gegen Freiburg haben die Bayern gewonnen (39:6 Tore). Ein Sieg in München gelang dem SCF noch nie.

SITUATION: Beim Neustart mit Triple-Gewinner Heynckes will der FC Bayern zurück in die Erfolgsspur. Freiburg ist krasser Außenseiter.

Berlin (dpa) - Der 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga startet am Freitag mit der Partie VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Die restlichen Begegnungen im Überblick:

BESONDERES: Als 31-Jähriger übernahm Tedesco den Trainerposten bei Schalke. Auch Dardai war bei seinem Start als Chefcoach von Hertha noch in seinen 30ern. «Was ich sehe, sieht gut aus», sagt der Ungar über seinen Kollegen und erinnert an seine eigene Anfangszeit. «Damals haben sie mich hier auch einfach reingeschmissen. Das war vielleicht einen Tick zu früh.»

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Aufsteiger Hannover kassierte am vergangenen Spieltag in Gladbach (1:2) die erste Niederlage. Die Eintracht schoss sich mit einem späten 2:1 gegen Stuttgart in die obere Tabellenhälfte.

PERSONAL: Bei 96 stehen Albornoz und Jonathas vor der Rückkehr in den Kader. Frankfurt bangt noch um Stürmer Haller, Stendera und Medojevic.

STATISTIK: Die Eintracht gewann nur eines der vergangenen zwölf Partien in Hannover. Am 24. Oktober 2015 siegte Frankfurt mit 2:1.

BESONDERES: Während 96-Manager Heldt als Spieler für die Hessen auflief, ging Eintracht-Sportvorstand Bobic für 96 auf Torejagd.

Borussia Dortmund - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

SITUATION: Die brisanteste Partie des Spieltages nach den Fan-Ausschreitungen im Februar und sportlich wohl die interessanteste. Der bislang unbesiegte BVB kann seinen Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen, Leipzig als Vierter liegt allerdings in Lauerstellung.

PERSONAL: Bei den Gäste droht der Ausfall von Werner. Dortmund muss in Piszczek, Durm, Guerreiro, Schmelzer, Reus, Rode und Schürrle gleich sieben Spieler ersetzen.

STATISTIK: Drittes Aufeinandertreffen beider Teams in der Bundesliga. Beide gewannen jeweils ihre Heimspiele mit 1:0. Der BVB ist saisonübergreifend seit 13 Spielen unbesiegt.

BESONDERES: Mit einem Sieg gegen Leipzig stehen die Dortmunder vor einem seltenen Jubiläum. Ein weiterer Heimsieg danach wäre der 500. in der Bundesliga-Historie. Mehr als 500 Heimsiege schafften bislang erst zwei Clubs: Bayern München und Werder Bremen.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Beide Teams sind unter ihren Erwartungen gestartet. Die Leverkusener haben aber immerhin zuhause sieben von neun möglichen Punkten geholt. Unter dem neuen Trainer Schmidt spielten die Niedersachsen dreimal Remis.

PERSONAL: Bayer muss weiter auf Jedvaj verzichten, auch für Aranguiz dürfte ein Einsatz zu früh kommen. Bei den Gästen fehlen Brooks, Bruma, Jung, Ntep. Mittelstürmer Gomez hat wieder das Training aufgenommen.

STATISTIK: Bayer hat gegen Wolfsburg eine eindrucksvolle Bilanz und blieb in 20 Bundesliga-Heimspielen 19 mal unbesiegt. Von den letzten sieben Spielen insgesamt gewann Wolfsburg vier.