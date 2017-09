STATISTIK: Mönchengladbach hat die zurückliegenden fünf Duelle im Borussia-Park gegen Hannover allesamt gewonnen. In den vergangenen 18 Partien zwischen beiden Teams gab es zudem kein Unentschieden, das bislang letzte Remis datiert vom Mai 2006 (2:2 in Gladbach).

PERSONAL: Bis auf die Langzeitverletzten Gomez, Bruma und Brooks stehen beim VfL alle Spieler zur Verfügung. Bei Mainz ist Kodro wieder eine Alternative. Die Einsätze von Serdar und Latza sind fraglich.

STATISTIK: Wolfsburg gewann saisonübergreifend keines der vergangenen fünf Heimspiele. Mainz blieb zuletzt achtmal in fremden Stadien ohne Dreier.

BESONDERES: VfL-Trainer Schmidt trifft auf seinen früheren Club. Er war bis zum Sommer rund zweieinhalb Jahre Coach beim FSV.

Hamburger SV - Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

SITUATION: Der Hamburger SV ist nach vier Niederlagen in Serie auf Tabellenrang 15 abgerutscht. Werder Bremen wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Nur der 1. FC Köln fuhr weniger Punkte ein als die Bremer.

PERSONAL: Der HSV muss auf Kostic, van Drongelen, Müller und Thoelke verzichten. Bei Werder fallen Kruse, Sané und Augustinsson aus. Junuzovic kehrt zurück.

STATISTIK: Die Gäste gewannen fünf der letzten zehn Nordderbys, die Hamburger vier. Zuletzt verlor der HSV zu Hause vor vier Jahren. Werder hat saisonübergreifend seit neun Liga-Spielen nicht mehr gewonnen.

BESONDERES: Der Ex-Bremer Hunt steht HSV-Trainer Gisdol nach überstandenem Muskelfaserriss wieder zur Verfügung. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen HSV-Torhüter Drobny.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim (Sonntag, 13.30 Uhr)

SITUATION: Vor dem Baden-Derby sind die Vorzeichen klar: der SC Freiburg wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg, die TSG hat bisher noch kein Spiel verloren.

PERSONAL: Freiburg kann erstmals wieder auf Neuzugang Ravet setzen, der zuletzt gesperrt war. Angreifer Kleindienst fehlt dagegen wegen einer Grippe. Bei Hoffenheim kehrt Nationalstürmer Wagner zurück, auch für Stammverteidiger Hübner könnte es reichen.

STATISTIK: Freiburg ist der einzige Bundesligist, gegen den Hoffenheim schon seit sieben Begegnungen unbesiegt ist. Als SC-Trainer verlor Streich jedoch noch kein Heimspiel gegen die TSG.

BESONDERES: Streich steht am Sonntag zum 160. Mal in der Bundesliga als Trainer an der Seitenlinie.

Hertha BSC - FC Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nach der Demütigung durch Paris St. Germain und dem Rauswurf von Coach Ancelotti will Bayern die Lage vor der Länderspielpause unbedingt beruhigen. Der Rückstand von drei Punkten auf die Spitze soll nicht weiter wachsen. Hertha will nach dem 0:1 in Östersund nun in der Liga den Anschluss nach oben halten.