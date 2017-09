Düsseldorf (dpa) - Der 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt mit dem Freitagsspiel FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg. . Die weiteren Begegnungen im Überblick.

VfB Stuttgart - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nach der dritten Auswärtsniederlage in Serie in Gladbach steht der VfB zu Hause unter Druck. Augsburg reist mit zuletzt drei Siegen nacheinander selbstbewusst an. Nur die Sperre von Kapitän Baier und der nun beendete Streit mit RB Leipzig sorgten für Unruhe.

PERSONAL: Das Stuttgarter Krankenlager wird kleiner, Badstuber und Ginczek stehen wieder zur Verfügung, Augsburg hat außer Baier alle Mann an Bord.

STATISTIK: Stuttgart ist 2017 daheim noch ungeschlagen. In elf Spielen gab es neun Siege und zwei Unentschieden. Augsburg ist mit zehn Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen der beste Start der Vereinsgeschichte gelungen. Außerdem hat der FCA alle sieben zurückliegenden Bundesliga-Spiele gegen den VfB gewonnen.

BESONDERES: Nach zwei Torjägerkanonen in der 2. Liga wartet Stuttgarts Stürmer Terodde noch auf den ersten Saisontreffer.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (Samstag,15.30 Uhr)

SITUATION: RB Leipzig hat seit drei Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. In der Liga holte der Vize-Meister aus den vergangenen zwei Partien nur einen Punkt. Die Eintracht sammelte ihre sieben Zähler alle auswärts - zwei Siege und ein Remis. In der Tabelle liegt RB punktgleich einen Platz vor den Frankfurtern auf Rang neun.

PERSONAL: Leipzigs Keita ist weiter gesperrt. Augustin und Upamecano stiegen rechtzeitig wieder ins Training ein. Trainer Hasenhüttl lässt erneut rotieren, Gulacsi kehrt ins Tor zurück. Frankfurts Coach Kovac fehlen unter anderem die verletzten Offensivkräfte Fabián und Meier.

STATISTIK: Das Heimspiel gegen Frankfurt in der vergangenen Saison gewann RB klar mit 3:0. In Frankfurt trennten sich beide Mannschaft am letzten Spieltag 2:2.

BESONDERES: Leipzig hatte vor dem 6. Spieltag der vergangenen Saison auch nur zwei Punkte mehr, dafür aber noch keine Niederlage. Nun sind es schon zwei. Hinzu kommt: Schon am Dienstag geht es in Istanbul in der Champions League weiter. Frankfurt holte im Minimalisten-Modus seine Auswärts-Punkte: Zweimal 1:0, einmal 0:0.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Mainzer in der Tabelle auf den 15. Platz abgerutscht. Die Berliner belegen Rang acht mit acht Punkten. Nach dem 2:3 gegen Hoffenheim spielen die Mainzer erneut in der heimischen Arena. Hertha gewann zuletzt gegen Bayer 04.