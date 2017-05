BESONDERES: In diesem Spiel treffen die beiden schwächsten Rückrunden-Teams aufeinander. Frankfurt hat in den vergangenen 15 Spielen nur 12 Punkte geholt, Mainz 13.

STATISTIK: Die Duelle der Traditionsclubs sind völlig ausgeglichen. Beide haben je 37 Mal gewonnen, 23 Spiele endeten unentschieden. In Gelsenkirchen gelangen Hamburg aber nur 13 Siege in 48 Spielen.

PERSONAL: Mittelfeldspieler Gerhardt fehlt bei den Niedersachsen gelbgesperrt, Rodriguez fällt wahrscheinlich verletzt aus. Bei Gladbach sind Johnson, Raffael und Hazard wieder einsatzbereit.

STATISTIK: Wolfsburg ist im eigenen Stadion gegen Gladbach ungeschlagen. In elf Duellen siegten die Niedersachsen zehn Mal.

BESONDERES: Gladbachs Trainer Hecking wurde mit Wolfsburg 2015 Pokalsieger und Vizemeister. Er trainierte den VfL bis Oktober 2016.

FC Augsburg - Borussia Dortmund

SITUATION: Beide Vereine müssen punkten. Augsburg für die Rettung, Dortmund für die direkte Champions-League-Qualifikation.

PERSONAL: FCA-Coach Baum hat bis auf Kacar und zwei Langzeitverletzte alle Mann an Bord. Bartra könnte beim BVB erstmals nach seiner Verletzung beim Anschlag auf den Teambus wieder zum Kader gehören.

STATISTIK: Augsburg holte im eigenen Stadion gegen den BVB nur einen von 15 möglichen Punkten.

BESONDERES: Spannend ist, ob der Wirbel um BVB-Trainer Tuchel Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft haben wird.

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim

SITUATION: Werder hofft als Tabellenachter auf die Europa-League-Teilnahme. Hoffenheim benötigt einen Sieg, um weiter Chancen auf die direkte Champions-League-Qualifikation zu haben.

PERSONAL: Abwehrspieler Moisander fehlt bei den Bremern gelbgesperrt, deswegen wird Trainer Nouri wohl von Dreier- auf Viererkette umstellen. Hoffenheim kann in Bestbesetzung auflaufen.

STATISTIK: Werder ist im eigenen Stadion gegen Hoffenheim noch ungeschlagen. In acht Duellen siegten die Hanseaten vier Mal.

BESONDERES: Bremens Grillitsch trifft auf seine neue Mannschaft. Der Österreicher wechselt zur kommenden Saison nach Hoffenheim.

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC

SITUATION: Darmstadt ist abgestiegen und bestreitet das vorerst letzte Heimspiel in der Bundesliga. Hertha BSC kämpft um den Einzug in die Europa League und will Platz sechs verteidigen.

PERSONAL: Den Hessen fehlen die verletzten Boyd und Niemeyer. Offen ist, ob Stroh-Engel und Gorka, die den Club verlassen, noch einmal zum Einsatz kommen. Die Gäste müssen die Innenverteidiger Brooks und Langkamp (beide Gelb-Sperre) ersetzen.

STATISTIK: In der Ära von Trainer Frings holten die Lilien genauso viele Punkte wie Hertha BSC in diesem Zeitraum. Die Berliner haben zuletzt auswärts neun Spiele nacheinander verloren.

BESONDERES: Die Berliner haben keine guten Erinnerungen an die Darmstädter. In der vergangenen Saison verloren sie am 33. Spieltag gegen die Hessen und rutschten am Ende auf Platz sieben. Aktuell hat Hertha einen Punkt Vorsprung auf Rang sieben und acht.