Düsseldorf (dpa) - Der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga startet mit der Freitags-Partie 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen. Die weiteren Begegnungen im Überblick.

Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Showdown um Europa: Mit nur einem Punkt steht die Borussia hinter Hoffenheim auf Tabellenplatz vier. Im direkten Duell kämpfen beide Teams um einen sicheren Champions-League-Platz.

PERSONAL: Dem BVB fehlen Götze, Schürrle, Rode, Sahin, Bartra und Durm. Hoffenheim hat keine Ausfälle zu beklagen.

STATISTIK: Seit acht Pflichtspielen hat Dortmund nicht gegen die TSG Hoffenheim verloren (4 Heimsiege, 4 Auswärtsremis). Die Badener gewannen nur eines der vergangenen elf Pflichtspiele gegen den BVB.

BESONDERES: Die Belastung der beiden Teams ist sehr unterschiedlich. Die Borussia bestreitet am Samstag bereits ihr 48. Pflichtspiel in dieser Saison, Hoffenheim erst das 34.

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Beide Teams brauchen einen Sieg. Augsburg kämpft um den Verbleib in der Bundesliga. Gladbach will sich nach dem Aus im DFB-Pokal nun über die Liga für die Europa League qualifizieren.

PERSONAL: Bei der Borussia fallen sieben Spieler aus. Kramer, Raffael, Hazard, Drmic, Wendt, Jantschke und Doucoure fehlen. Augsburg muss auf Moravek und Koo verzichten.

STATISTIK: Augsburg hat die vergangenen vier Auswärtsspiele verloren, eine weitere Niederlage wäre für den FCA ein Negativ-Rekord. Gegen Mönchengladbach verloren die Augsburger allerdings nur eines der letzten sieben Spiele.

BESONDERES: In der vergangenen Saison schoss Martin Hinteregger im Trikot der Borussia zwei Eigentore in nur zehn Bundesliga-Spielen. Für Augsburg traf er in dieser Saison schon dreimal ins gegnerische Tor - unter anderem zum 1:0 in der Hinrunde gegen Gladbach.

FC Bayern München - SV Darmstadt 98 (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Die Bayern können Darmstadt in die Zweite Liga schießen. Dafür reicht dem deutschen Meister sogar schon ein Unentschieden.

PERSONAL: Bayern muss ohne Martínez (Erkältung) und Coman (Fuß) antreten. Darmstadt fehlen die verletzten Boyd und Niemeyer.

STATISTIK: Darmstadt konnte nur im ersten von sieben Ligaspielen gegen die Bayern punkten, beim 1:1 im November 1978 in München.

BESONDERES: Hamit Altintop spielte von 2007 bis 2011 für den FC Bayern. 2008 und 2010 wurde er Double-Sieger mit den Münchnern.

FC Ingolstadt - Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Ingolstadt muss siegen, um die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Bayer kann sich mit einem Sieg aller Sorgen entledigen, droht bei einer Niederlage aber in noch ärgere Abstiegsnöte zu geraten.