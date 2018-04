Düsseldorf (dpa) - Der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Spiel TSG Hoffenheim gegen Hannover 96 eröffnet. Die weiteren Partien im Überblick:

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Vorspiel für das Pokalfinale am 19. Mai: Im Bayern-Fokus steht aber das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid. Für die Eintracht geht es noch um die Europa League.

STATISTIK: Die Bayern verloren nur drei von 46 Ligaduellen in München gegen die Eintracht (37 Siege, sechs Unentschieden).

PERSONAL: Nicht nur das Duell der Boateng-Brüder fällt aus. Jérôme (Bayern) und Kevin-Prince (Frankfurt) fehlen verletzt. Bayern-Coach Heynckes wird stark rotieren und auch Nachwuchsakteure aufbieten.

BESONDERES: Im Blickpunkt steht natürlich Niko Kovac, der in der Allianz Arena mit der Eintracht auf seine künftige Mannschaft trifft.

Hertha BSC - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Augsburg kann nach der endgültigen Rettung die Partie entspannt angehen. Hertha hat noch einen Funken Hoffnung, die Europa League zu erreichen. Womöglich reicht dazu Platz sieben.

STATISTIK: Erst elf Mal standen sich die Teams im Oberhaus gegenüber: Hertha holte drei Siege, Augsburg zwei. Mit Trainer Dardai hat Berlin in sechs Spielen noch nicht gegen den FCA verloren.

PERSONAL: Bei Hertha fällt Maier (Pfeiffersches Drüsenfieber) länger aus. Selke, Stark und Rekik sind fit. Augsburg muss ohne Koo (Knieverletzung) auskommen. Kapitän Baier steht vor der Rückkehr.

BESONDERES: Hertha könnte in dieser Spielzeit erstmals den dritten Sieg nacheinander schaffen. Bisher sammelte Berlin auswärts genauso viele Punkte wie zu Hause (je 21).

SC Freiburg - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Gelingt Köln im Kellerduell kein Sieg, steht der sechste Bundesliga-Abstieg der Rheinländer fest. Freiburg will mit drei Punkten die Wende schaffen und den Relegationsplatz verlassen.

STATISTIK: Die Gastgeber verloren zuletzt fünfmal in Serie und sind seit acht Spielen ohne Sieg, die Gäste seit vier Partien. Der bisher letzte Kölner Sieg in Freiburg gelang am 24. August 1996.

PERSONAL: Freiburg fehlt der gesperrte Söyüncü, Frantz könnte nach langer Verletzungspause sein Startelf-Comeback geben.

BESONDERES: Auf Kölner Seite hat nach Nationalspieler Hector auch Torwart Horn erklärt, selbst im Falle des Abstiegs zu bleiben.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: S04 kann mit einem Sieg die Champions-League-Qualifikation perfekt machen, Gladbach hofft noch auf die Europa League.