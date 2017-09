Düsseldorf (dpa) - Der 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt mit dem Freitagsspiel des Hamburger SV gegen RB Leipzig. Die weiteren Begegnungen im Überblick.

SC Freiburg - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Sechs Punkte, Tabellenführer nach dem 2. Spieltag - der Saisonstart des BVB war optimal. Gastgeber Freiburg dagegen sammelte bislang nur einen Zähler und kam nach gutem Start in die Partie zuletzt gegen Leipzig mit 1:4 unter die Räder.

PERSONAL: Nach auskurierter Sprunggelenksverletzung steht BVB-Kapitän Schmelzer wieder zur Verfügung. Neuzugang Sancho ist noch nicht spielberechtigt. Der SCF muss auf den gesperrten Höfler und den verletzten Kempf verzichten. Auch Petersens Einsatz ist wegen muskulärer Probleme fraglich.

STATISTIK: Die vergangenen zwölf Duelle hat die Borussia alle gewonnen. Eine bessere Serie hat der BVB gegen keinen anderen Bundesliga-Club.

BESONDERES: Für BVB-Neuzugang Philipp ist es nach seinem Abschied im Sommer bereits die zweite Rückkehr an die alte Wirkungsstätte Schwarzwald-Stadion. Bereits das Pokalspiel gegen den Verbandsligisten Rielasingen-Arlen wurde im Freiburger Stadion ausgetragen.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Vier Punkte nach zwei Spieltagen sind für die Borussia die beste Ausbeute seit fünf Jahren. Die Eintracht ist erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte nach zwei Spieltagen noch torlos.

PERSONAL: Gladbach muss weiterhin auf fünf Spieler verzichten, darunter Neuzugang Grifo. Dafür steht Jantschke nach fünf Monaten wieder bereit. Den Gästen fehlt Abwehrchef Hasebe. Möglich, dass deshalb auf eine Vierer-Kette umgestellt wird.

STATISTIK: Die Bilanz der Gladbacher in 86 Bundesligaspielen gegen Frankfurt ist negativ. Es gab 29 Siege, 25 Remis und 32 Niederlagen.

BESONDERES: Gladbach gegen Frankfurt war in der vergangenen Saison das einzige Ligaduell ohne ein Tor in 180 Minuten. Treffer fielen nur im Pokal-Halbfinale, in dem sich die Eintracht nach einem 1:1 im Elfmeterschießen durchsetzte.

FC Augsburg - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nach einem Saisonstart mit zwei Niederlagen hofft Köln auf die Trendwende. Auch Augsburg peilt den ersten Sieg der Saison an.

PERSONAL: Köln droht der Ausfall der Mittelfeldspieler Jojic und Risse. Augsburg bangt um Rechtsverteidiger Framberger.

STATISTIK: Gegen Augsburg hat Köln nur eines von acht Spielen in der Bundesliga gewonnen - das war 2011. Augsburg ist gegen keinen Verein länger ungeschlagen (zuletzt sieben Spiele) als gegen den FC.

BESONDERES: Den 2:1-Heimsieg gegen Köln im April, der die Aufholjagd im Abstiegskampf einleitete, rettete der FCA nach Platzverweisen gegen Koo und Finnbogason mit neun Spielern über die Zeit.