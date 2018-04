STATISTIK: Beide Teams spielten in dieser Saison am häufigsten Unentschieden: die Wolfsburger 14 Mal, die Breisgauer 12 Mal.

PERSONAL: Beim FC werden Hector und wohl auch Risse spielen können, Maroh fällt aus. Trainer Ruthenbeck kündigte Änderungen gegenüber dem 0:6 in Hoffenheim an. Mainz hat vor allem defensiv große Personalsorgen. Unter der Woche trainierten teilweise nur 13 Feldspieler.

BESONDERES: Die Trainer Hecking und Dardai treffen zum fünften Mal in der Bundesliga aufeinander. Hecking gewann viermal, die fünfte Partie endete unentschieden.

FC Augsburg - FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Mit einem Sieg ist die 28. deutsche Fußball-Meisterschaft des FC Bayern fix. Bei einem Unentschieden müssen die Münchner warten, was der FC Schalke im Abendspiel macht.

PERSONAL: Der FC Bayern muss auf Alaba und Vidal verzichten. Bei den Schwaben könnte Finnbogason ins Team zurückkehren, der letztmals im Januar spielte.

STATISTIK: In 14 Liga-Spielen gab es elf Münchner und zwei Augsburger Siege. Allerdings war bei diesen der FC Bayern jeweils schon Meister.

BESONDERES: Ribéry könnte an seinem 35. Geburtstag mit ein paar Rekordmeistern gleichziehen. Wie schon für Lahm, Schweinsteiger, Kahn und Scholl wäre es seine achte deutsche Meisterschaft.

Hamburger SV - FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

SITUATION: Die Schalker sind Zweiter, können den Titelgewinn des FC Bayern diesmal aber selbst bei einem Sieg nicht mehr verhindern, falls die Münchner gewinnen. Der HSV hat sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

STATISTIK: Gewinnen die Schalker, wäre das ihr siebter Erfolg nacheinander. Eine solche Serie hatten sie noch nie. Bleiben sie auch zum sechsten Mal in Folge ohne Gegentor, wäre dies die Einstellung eines weiteren Club-Rekords. Der HSV wartet seit 15 Spielen auf einen Sieg - so lange wie noch nie.

PERSONAL: Papadopoulos kehrt in die HSV-Verteidigung für den Gelb-gesperrten Jung zurück. Santos und van Drongelen meldeten sich wieder fit. Die Schalker reisen ohne größere Personalsorgen an.

BESONDERES: Der HSV hat mit Schalke gute Erfahrungen im Abstiegskampf. 2015 sprang der Club mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die Schalker noch in die Relegation. Auch 2017 kletterte der HSV mit einem 1:1 in Gelsenkirchen am vorletzten Spieltag auf den Relegationsrang, um sich eine Woche später endgültig zu retten.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Der BVB kämpft nach dem 0:6 in München um Wiedergutmachung und gegen den Absturz aus den Champions-League-Plätzen. Die Schwaben sind den Europacup-Rängen plötzlich näher als der Abstiegszone.

STATISTIK: Der BVB verlor in München zum ersten Mal im 13. Liga-Spiel unter Stöger. Der VfB hat keines der acht Liga-Spiele unter Korkut verloren und gewann zuletzt dreimal in Folge auswärts.