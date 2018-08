Düsseldorf (dpa) - Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga startet am Freitag mit der Partie Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Die weiteren Begegnungen im Überblick.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Leverkusen droht nach dem 0:2 zum Auftakt in Gladbach ein Fehlstart in der Liga. Wolfsburg begann beim 2:1 über Schalke erfolgreich und kann befreit aufspielen.

PERSONAL: Bayers Henrichs, der in Gladbach in der Startelf stand, wechselte nach Monaco. Dafür sind die Bender-Zwillinge Lars und Sven wieder fit. Wolfsburg fehlt der am Knie verletzte Guilavogui.

STATISTIK: In der vergangenen Saison holte Wolfsburg in Leverkusen ein 2:2, davor ein 3:3. Noch torreicher ging es im Februar 2015 zu, als der VfL in der BayArena 5:4 triumphierte.

BESONDERES: Angreifer Mehmedi war im Januar 2018 von Leverkusen nach Wolfsburg gewechselt und konnte seitdem exakt ein Bundesliga-Tor erzielen: am 3. März beim 1:2 gegen Bayer.

1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nürnberg ist mit einer Niederlage (0:1 in Berlin) in die Saison gestartet, Mainz mit einem 1:0-Heimsieg gegen Stuttgart.

PERSONAL: Beim «Club» hofft Trainer Köllner auf den Einsatz von Kapitän Behrens (muskuläre Probleme). Neuzugang Boëtius ist bei den Mainzern gleich ein Kandidat für die Startelf.

STATISTIK: In den vergangenen sechs Spielzeiten in der Bundesliga gewann Nürnberg nie das erste Heimspiel.

BESONDERES: Mainz startete gegen Stuttgart mit der jüngsten Bundesliga-Startelf der Vereinsgeschichte. Schnitt: 24,1 Jahre.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nur in diesem Duell treffen am 2. Spieltag zwei Sieger des Saisonauftakts aufeinander.

PERSONAL: Bei Gladbach ist Mittelfeldspieler Kramer (grippaler Infekt) fraglich. Baum könnte die Siegerelf von Düsseldorf wieder aufbieten.

STATISTIK: Im achten Bundesligajahr winkt dem FCA erstmals ein Sechs-Punkte-Start. Gladbach gelang der zuletzt 1995/96.

BESONDERES: Baum bestritt sein erstes Spiel als FCA-Coach Ende 2016 gegen Gladbach - und gewann es in der Augsburger Arena mit 1:0.

1899 Hoffenheim - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Punktlos gegen punktlos. Nach den Auftaktniederlagen sind Hoffenheim und Freiburg unter Zugzwang. Vor allem die Kraichgauer wollen unbedingt ihren ersten Saisonsieg.

PERSONAL: Vize-Weltmeister Kramaric könnte bei Hoffenheim auf der Bank sitzen. Bei Freiburg dürfte es keine Veränderungen geben.

STATISTIK: Die Statistik spricht für die heimstarke TSG. In den vergangenen sechs Spielen konnte Freiburg nicht in Sinsheim siegen.

BESONDERES: Trainer Streich ist nach einem leichten Bandscheibenvorfall weiter angeschlagen, er betreute sein Team die ganze Woche nicht. Fällt Streich aus, übernimmt Co-Trainer Voßler.