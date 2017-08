Düsseldorf (dpa) - Der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt mit dem Freitagsspiel 1. FC Köln gegen Hamburger SV. Die weiteren Begegnungen im Überblick.

Werder Bremen - FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Die Bremer wollen nach der Auftakt-Niederlage in Hoffenheim (0:1) den Fehlstart vermeiden. Die Bayern peilen dagegen den perfekten Auftakt nach dem 3:1 gegen Leverkusen an.

PERSONAL: Werder-Trainer Nouri kann bis auf Moisander und Junuzovic aus dem Vollen schöpfen. Bei den Bayern kehrt Keeper Neuer wieder zurück ins Tor. Auch Thiago ist wieder einsatzbereit.

STATISTIK: Werder gelang aus den vergangenen zehn Partien gegen die Bayern im Weserstadion nur ein Sieg bei 5:28 Toren.

BESONDERES: Beim letzten Werder-Heimsieg gegen München stand Sportchef Frank Baumann in der Startelf der Bremer. 3:1 siegten die Hanseaten im Oktober 2006.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Beide Teams wollen den ersten Saisonsieg. Wolfsburg verlor zum Auftakt, Frankfurt holte zumindest einen Punkt in Freiburg. Mit einer erneuten Niederlage wäre der Fehlstart für Wolfsburg perfekt.

PERSONAL: Knoche, Hinds sowie Blaszczykowski und Verhaegh konnten unter der Woche nicht trainieren. Tisserand und William könnten ihr Debüt feiern könnten. Boateng könnte sein Startelfdebüt für die Eintracht geben.

STATISTIK: Vergangene Saison verlor die Eintracht beide Partien, konnte in den vergangenen Duellen nur ein Heimspiel Anfang Januar 2016 gewinnen.

BESONDERES: Die häufig negativ aufgefallenen Eintracht-Fans erhalten vor der Partie von der Deutschen Olympischen Gesellschaft die Fair-Play-Plakette für ihre Choreographie während des Pokalendspiels.

Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Bayer hatte trotz des 1:3 in München einen starken Start in die Saison. 1899 feierte dank Kramaric gegen Bremen drei Punkte, musste aber das Aus in der Champions League gegen Liverpool verarbeiten.

PERSONAL: Leverkusen will in Abwehr und Angriff personell noch nachlegen. Gegen 1899 wird sich Trainer Herrlich aber genauso aus dem bestehenden Kader bedienen wie Kollege Nagelsmann. 1899 will bis Transferschluss wohl auch noch tätig werden.

STATISTIK: Leverkusen konnte keines der vergangenen sechs Bundesliga-Heimspiele gewinnen und verlor beide Spiele gegen Hoffenheim in der vergangenen Saison zu Null (0:3, 0:1).

BESONDERES: Julian Nagelsmann steht zum 50. Mal in der Bundesliga als Cheftrainer an der Seitenlinie.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Augsburg ist im Pokal ausgeschieden und hat auch zum Auftakt in Hamburg verloren. Ein Fehlstart droht gegen Gladbach, das nach dem Derbysieg gegen Köln mit Rückenwind antritt.