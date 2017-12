Düsseldorf (dpa) - Die deutsche Presse-Agentur blickt auf den 15. Spieltag.

Borussia Dortmund - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Der BVB ist auf Platz sechs abgerutscht. Der Tabellen-17. Bremen fand wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge.

PERSONAL: Die Borussia hat ohnehin viele Verletzte, nun fallen auch Philipp und Castro aus. Aubameyang kehrt nach einer Sperre zurück. Bei Bremen fehlt Johannsson (Knie), Caldirola könnte zurückkehren.

STATISTIK: Bremen ist auswärts in dieser Saison noch ohne Sieg und gewann in Dortmund letztmals im April 2007. Dortmund gewann die zurückliegenden zehn Heimspiele gegen Werder, wartet aber seit sieben Partien auf einen Dreier. Nur Köln war in dieser Zeit schlechter.

BESONDERES: BVB-Torjäger Aubameyang erzielte zwei Saisontreffer mehr (11) als das gesamte Werder-Team (9).

RB Leipzig - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Die Leipziger wollen nach dem Aus in der Champions League ihren zweiten Platz festigen. Für Mainz geht es um Punkte und darum, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu halten.

PERSONAL: Bei Leipzig fehlen Forsberg und Sabitzer verletzt. Auch der Einsatz von Keita und Bruma ist fraglich. Bei Mainz fehlt Abwehrchef Stefan Bell (Gelbsperre). Dafür ist Stürmer Muto wieder fit.

STATISTIK: Leipzig ist zu Hause noch ungeschlagen, holte fünf Siege und ein Remis. Mainz verlor die letzten beiden Spiele, gewann auswärts noch kein einziges Mal.

BESONDERES: Beide Teams trafen erst zweimal aufeinander. In der Vorsaison gewann Leipzig als Bundesliga-Debütant 3:2 in Mainz und 3:1 zu Hause.

Eintracht Frankfurt - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Bayern kann in Frankfurt die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Die Eintracht holte zuhause erst sieben Punkte. Mit einem Sieg würden die Münchner (13 Punkte) die Eintracht (15) von Platz eins der Auswärtstabelle verdrängen.

PERSONAL: Frankfurt muss auf Hasebe (Grippe) verzichten. Bei Bayern kann vermutlich Coman nach einer Muskelverletzung spielen. Coach Heynckes kündigte im Vergleich zum Spiel gegen Paris an, Müller, Jérôme Boateng, Martínez und Vidal in der Startelf aufzubieten.

STATISTIK: In den vergangenen beiden Heimspielen (0:0, 2:2) knüpften die Frankfurter dem FC Bayern jeweils einen Punkt ab. Beim letzten Gastspiel des Rekordmeisters glichen die Hessen zweimal aus - am Ende in Unterzahl.

BESONDERES: Erstmals seit drei Jahren spielen die Brüder Jérôme und Kevin-Prince Boateng wieder gegeneinander. Das letzte Duell des Bayern- und heutigen Eintracht-Profis ging im Februar 2015 1:1 aus. Kevin-Prince spielte damals für Schalke.