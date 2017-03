Darmstadt (dpa) - Der Tabellenletzte SV Darmstadt 98 muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga für mehrere Woche auf seinen Stammtorwart Michael Esser verzichten. Der 29-Jährige zog sich im Training einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu, teilte der Verein mit.

«Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht für uns. Michael Esser war bislang ein absoluter Leistungsträger in unserem Team», sagte Trainer Torsten Frings. Beim Spiel in Bremen soll nun Daniel Heuer Fernandes am Samstag im Tor der «Lilien» stehen. «Wir haben vollstes Vertrauen in ihn», sagte Frings.