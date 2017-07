Leverkusen (dpa) - Torjäger Chicharito wechselt von Bayer Leverkusen zu West Ham United. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb der Mexikaner «vorbehaltlich der erfolgreichen sportmedizinischen Untersuchung» beim Premier-League-Klub aus London einen Vertrag.

Dem Vernehmen nach soll die Ablöse für den bis 2018 gebundenen 29-Jährigen rund 17 Millionen Euro betragen. Der einstige Profi von Manchester United war nach einer einjährigen Leihe zu Real Madrid 2015 für rund zwölf Millionen Euro zum Fußball-Bundesligisten gewechselt. Während seiner zwei Spielzeiten in Leverkusen erzielte er in 76 Pflichtspielen 39 Tore.

Chicharito ist nach Hakan Calhanoglu (AC Mailand) und Ömer Toprak (Dortmund) der bereits dritte namhafte Bayer-Abgang in dieser Sommerpause. Das brachte dem Tabellen-Zwölften der vergangenen Saison Tranfererlöse in Höhe von gut 50 Millionen Euro ein. Dazu kommen rund 6,5 Millionen Euro für den Verkauf des bisher nur an den Hamburger SV ausgeliehenen Abwehrspielers Kyriakos Papadopoulos.