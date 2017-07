Köln. Ansgar Schwenken ist sich sicher. „So oft wird der Video Schiedsrichter in der Bundesliga gar nicht zur Anwendung kommen. Dafür sind unsere Schiedsrichter viel zu gut.“ Wenige Meter neben dem DFL-Funktionär lächelt Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann, das Kompliment hört er gerne. Wann wird ein Schiedsrichter schon mal gelobt? Für gewöhnlich gilt das Wort: Nicht geschimpft ist genug gelobt. Schiedsrichter haben das verinnerlicht. Aber bald wird der Ärger über sie womöglich ganz verraucht sein. Dann nämlich, wenn mit Saisonstart in der Fußball-Bundesliga der Video Schiedsrichter als Schiedsrichter-Assistent bei jedem einzelnen Spiel zur Verfügung steht. Oder?

Vier Wochen vor der Saison-Ouvertüre zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen am 18. August hat am Donnerstag die Deutsche Fußball Liga einen Einblick in das neue Fußball-Heiligtum gegeben: es ist ein schlichter Video-Raum im Kölner „Cologne Broadcasting Center“ am Picassoplatz: etwa 100 Quadratmeter groß, ausgerüstet mit Bildschirmen jedweder Größe. Fünf Arbeitsplätze für je drei Personen: Jeweils ein Profi-Schiedsrichter hockt vor den Monitoren als Video-Assistent, assistiert von zwei Video-Operatoren – und greift aus diesem Gemäuer in das Geschehen in den Bundesliga-Stadien ein. Immer dann, wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen hat. Oder etwa auch, wenn er eine klare Tätlichkeit in seinem Rücken gar nicht gesehen hat.

Alle 21 Kameraperspektiven des Unternehmens „Sportcast“, das das TV-Livesignal sendet, stehen dem Video-Assistenten jederzeit zur Verfügung. Auch ein Supervisor ist anwesend. Er greift ein, wenn es ganz schwierig wird: Sie kommen aus der Elite-Kommission der deutschen Schiedsrichter und heißen Hellmut Krug, Eugen Strigel oder Rainer Werthmann.

Wenn man Stegemann an diesem Tag zuhört, bekommt man einen Eindruck davon, dass das Profi-Schiedsrichterwesen dann doch noch einmal revolutioniert wird. Stegemann sagt: „Es ist eine neue mentale Herausforderung. Es wird facettenreicher.“ Der 32-Jährige aus Niederkassel (zwischen Köln und Bonn) ist einer von 24 für den Videoassistenten geschulten Bundesliga-Referees – 21 davon sind aktive, bei denen es durchaus in Frage käme, freitags am Bildschirm zu sitzen und zwei Tage später noch ein Spiel im Stadion zu leiten. Auch die gerade ausgeschiedenen Jochen Dress, Günter Perl und Wolfgang Stark sind am Bildschirm dabei.