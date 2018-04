Düsseldorf (dpa) - Der FC Bayern stoppt sich irgendwann selbst - oder er wird nicht zu stoppen sein. Das ist die Meinung der Mehrzahl der Konkurrenten in der Fußball-Bundesliga.

Zwar beklagen die Rivalen - und sogar der FC Bayern selbst - angesichts des bevorstehenden sechsten Münchner Titels in Folge die Langeweile in der Meisterfrage. Doch alle setzen offenbar auf eine Selbstregulierung und lehnen Änderungen des Modus wie zum Beispiel die Einführung von Playoffs oder eine Zweiteilung der Liga in Meister- und Abstiegsrunde, ab.

«Ich halte von all diesen Vorschlägen nichts», sagte Peter Peters, Finanzvorstand des aktuellen Tabellenzweiten Schalke 04 der Deutschen Presse-Agentur. «Auch zukünftig wird die Qualität der Arbeit über Erfolg und Misserfolg entscheiden.» Schalke-Manager Christian Heidel sagte der «WAZ», die Konkurrenz müsse sich eben «weiterentwickeln und sich sukzessive steigern. Diesen Weg wollen wir auch in kleinen, aber überlegten Schritten gehen.» Vielleicht gelinge es dann auch einmal wieder, den FC Bayern zu ärgern.

Ganz auf ihre sportliche Stärke will sich die ebenfalls im Umbruch befindliche Borussia aus Dortmund besinnen, die seit 2010 als einziges Team außer dem FC Bayern deutscher Meister wurde. Die Antwort auf die Frage nach sämtlichen Gedanken-Modellen laute «Nein», teilte der BVB nur mit.

Der frühere Bayern-Profi und heutige Mönchengladbacher Manager Max Eberl glaubt dagegen, dass die aktuelle Saison bereits die Verwundbarkeit der Bayern gezeigt habe. «Ich glaube nicht, dass man die Regeln ändern muss, um den FC Bayern zu stoppen», sagte Eberl. «Die ersten Wochen dieser Saison haben doch gezeigt, dass die Vormachtstellung der Münchner nicht in Stein gemeißelt ist.»

Doch dass sich keine der zurückliegenden fünf Meisterschaften erst am 34. Spieltag entschied, missfällt nach eigener Aussage sogar den Bayern-Bossen. Die souveränen Meistertitel seien «angenehm, bequem», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dem «kicker». «Aber das ist nicht das Ziel. Die emotionalste Meisterschaft, die ich erlebt habe, war 2001 in Hamburg.» Damals konnten sich die Bayern den Titel erst in der Nachspielzeit des letzten Spieltags sichern, der FC Schalke 04 wähnte sich schon minutenlang als Meister.

Theoretisch gäbe es jedoch Modelle, die Liga anders und somit vielleicht spannender zu gestalten. Im US-Sport zählt die Meisterrunde zum Beispiel nur als Qualifikation für die Ausscheidungsspiele. Im europäischen Fußball gibt es Playoffs in Belgien und in den Niederlanden - dort auch nur, um Europa-League-Teilnehmer und Ab- beziehungsweise Aufsteiger zu ermitteln.