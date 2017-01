Mainz (dpa) - Roman Bürki steht bei Borussia Dortmund wieder im Tor. Nach seinem Mittelhandbruch wurde der Schweizer von Trainer Thomas Tuchel für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 wieder in die Startelf berufen.

Er verdrängt Roman Weidenfeller, der die letzten acht Pflichtspiele im BVB-Gehäuse teils starke Leistungen zeigte. Auch Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang steht in der Anfangsformation. Der Nationalspieler aus Gabun war erst vor kurzem vom Afrika Cup zurückgekehrt und verdrängte erwartungsgemäß Christian Pulisic. Ebenfalls in der BVB-Startelf in Mainz steht Raphael Guerreiro, der für Shinji Kagawa ins Team rückte.