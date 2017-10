Hamburg (dpa) - Trainer Markus Gisdol genießt auch nach dem sechsten sieglosen Spiel des Hamburger SV hintereinander die Rückendeckung von Heribert Bruchhagen.

In der «Hamburger Morgenpost» sagte der Vorstandschef des Fußball-Bundesligisten: «Wir werden eine Trainer-Diskussion nicht verhindern können, wenn es weitere Niederlagen gibt.» Für Bruchhagen ist deshalb entscheidend, «dass wir uns überhaupt nicht daran beteiligen, mit keinem Satz».

Dennoch nimmt Bruchhagen die Krise beim HSV ernst: «Es ist Fakt, dass wir in Osnabrück, Hannover oder Mainz gegen Gegner verloren haben, gegen die das nicht nötig gewesen wäre. Da müssen wir Antworten finden, warum das so war.» Nervös werde er nicht: «Ich habe so viele Jahre im Abstiegskampf hinter mir, ich lasse mich sicher nicht aus der Ruhe bringen.»

Nach dem 2:3 bei Mainz 05 vom vergangenen Wochenende droht den Norddeutschen am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen Bayern München neues Ungemach. Bei den vergangenen sieben Auftritten im Volkspark gab es vier Niederlagen und nur drei Unentschieden. Der letzte Sieg datiert vom 26. September 2009. Unter Trainer Bruno Labbadia gewann der HSV 1:0.