Bremen (dpa) - Der Bremer Thanos Petsos steht vor einer Rückkehr zum österreichischen Erstligisten Rapid Wien. «Wir sind in Gesprächen, es gibt Verhandlungen», bestätigte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann. «Aber es gibt noch keinen Vollzug.»

Mittelfeldspieler Petsos wechselte erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Rapid an die Weser. Unter Trainer Alexander Nouri spielte der Deutsch-Grieche allerdings keine Rolle mehr und wurde bereits in der vergangenen Rückrunde an den englischen Zweitligisten FC Fulham ausgeliehen.

Auch Stürmer Aron Johannsson soll noch abgegeben werden. Dagegen wollen die Hanseaten Angriffstalent Ousman Manneh nur ausleihen. «Wir erachten diesen Zwischenschritt als sinnvoll. Wir sind optimistisch, bis zum nächsten Donnerstag noch eine Lösung zu finden», erklärte Baumann, der weiterhin noch nach einem Torjäger Ausschau hält.