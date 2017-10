Bundesliga am Sonntag

Bremen (dpa) - Werder Bremen will das neue Selbstvertrauen nach dem Pokalerfolg gegen 1899 Hoffenheim nutzen, um gegen den FC Augsburg seinen ersten Saisonsieg zu erreichen.

«Wir können aus dem Spiel sehr viel Positives herausziehen und ich bin optimistisch, dass wir das auf den Platz bringen können», sagte Werders Sportchef Frank Baumann vor dem Heimspiel am Sonntag.

In der Fußball-Bundesliga sind die Bremer nach neun Spieltagen noch sieglos und haben seit vier Spielen kein Tor mehr erzielt. Der bislang letzte Ligasieg liegt nun schon ein halbes Jahr zurück - am 29. April gewann das Team im heimischen Weser-Stadion gegen Hertha BSC mit 2:0. Doch der überraschende 1:0-Erfolg unter der Woche gegen 1899 Hoffenheim hat die Stimmung verbessert und auch die Position des unter Druck stehenden Trainers Alexander Nouri gestärkt.

Die Augsburger kommen indes mit einer Serie von vier sieglosen Spielen in den Norden. Trotzdem überzeugten sie zuletzt wie zum Beispiel beim unglücklichen 1:2 gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende. «Wir wollen so schnell wie möglich wieder ein Spiel gewinnen», versicherte der Augsburger Trainer Manuel Baum.

Für die Fuggerstädter spricht die Bilanz der Clubs in den direkten Duellen: Der FCA gewann gegen Bremen so häufig wie gegen keine andere Mannschaft der ersten Liga. Fünf dieser sieben Siege holte Augsburg nach Rückstand.

Gleich ist bei den zwei Vereinen derzeit eigentlich nur eins: Beide Trainer haben keine Personalsorgen. Die einzige Frage ist, ob Werders Angreifer Max Kruse nach seinem Schlüsselbeinbruch schon wieder von Beginn an spielen kann.