Gelsenkirchen (dpa) - Nach einer enttäuschenden Premieren-Saison als Schalke-Trainer steht Markus Weinzierl Medienberichten zufolge vor der Ablösung.

Manager Christian Heidel habe sich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem 42-Jährigen entschieden, meldete die «Bild»-Zeitung. Heidel will sich am Vormittag mit Weinzierl treffen, um ihm seinen Entschluss zu erklären. Nachfolger soll demnach Trainer-Senkrechtstarter Domenico Tedesco (31) werden, der den Zweitligisten Erzgebirge Aue in der abgelaufenen Saison souverän vor dem Abstieg rettete. Auch der «kicker» berichtete über den sich anbahnenden Wechsel auf der Trainerbank des Revierclubs, besiegelt sei dieser aber noch nicht.

Die Gelsenkirchener hatten unter Weinzierl einen völlig verpatzten Saisonstart hingelegt und die Runde letztlich auf dem zehnten Platz beendet - zu wenig für die Ansprüche des Traditionsvereins mit seinem teuren Kader. Beim FC Augsburg (2012 - 2016) und Jahn Regensburg (2008 - 2012) hatte sich Weinzierl durch kontinuierliche Arbeit einen guten Namen im Fußballgeschäft erworben, bevor er mit Schalke in schweres Fahrwasser geriet.

Tedesco hingegen übernahm Erzgebirge Aue vor dem 24. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz und führte die Sachsen mit einer starken Bilanz von 20 Punkten aus elf Spielen noch auf Rang 14. Aues Vereinsboss Helge Leonhardt sagte der «Bild»: «Dass unser Trainer in der Bundesliga im Gespräch sein soll, ist eine Wertschätzung unserer Arbeit. Bisher gibt es aber keine offizielle Anfrage.»