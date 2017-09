München (dpa) - Der FC Bayern München hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst.

Der deutsche Serienmeister verspielte am Freitagabend beim 2:2 (2:0) gegen einen lange harmlosen VfL Wolfsburg einen schon sicher geglaubten Heimsieg. Ein schwerer Torwartfehler von Sven Ulreich beim Freistoß von Maximilan Arnold (56. Minute) und ein Kopfballtreffer von Joker Daniel Didavi (83.) ließen die Gäste einen überraschenden Punktgewinn bejubeln. Elfmeterschütze Robert Lewandowski (33.) und Arjen Robben (43.) hatten die Bayern vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena scheinbar klar in Führung geschossen.

Für Tage vor Paris änderte Bayern-Coach Ancelotti sein Team auf fünf Positionen. Der beim 3:0 auf Schalke starke Neuzugang James Rodriguez nahm auf der Bank Platz. Für die Offensive sorgten Franck Ribéry und Arjen Robben sowie Thomas Müller, der zentral hinter Robert Lewandowski agierte.

Gleich zu Beginn entwickelte sich der erwartete Spielverlauf. Die Bayern-Stars kontrollierten das Geschehen mit viel Ballbesitz, die Gäste aus Niedersachsen formierten sich in der Defensive mit neun Mann vor dem eigenen Strafraum. Lücken ergaben sich für den Titelverteidiger zunächst kaum, weil zu wenig Bewegung und Ideen im Spiel waren. Ein Kopfball von Jérome Boateng und zwei Freistoßversuche von Lewandowski waren die Ausbeute in den ersten 30 Minuten.

Martin Schmidt verordnete Wolfsburg Defensive total, Distanzschüsse von Arnold und Divok Origi waren die einzigen Offensivszenen. Als das Spiel ein wenig dahinplätscherte, spielte Müller den Ball steil in den Strafraum zu Lewandowski. Der drehte sich nach einer eher schlechten Annahme clever in Marcel Tisserand und fiel. Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt - und trotz Protesten der Gäste griff der Video-Assistent nicht ein.

Lewandowski verwandelte den umstrittenen Strafstoß sicher - drei der sieben Saisontore erzielte der Pole bereits vom Punkt. Das zweite Tor zehn Minuten später passte irgendwie zu der Elfmeter-Situation. Als Robben einmal zu viel Raum gelassen wurde, zog der Niederländer aus 20 Metern ab. Der Schuss wurde von Rafinha unhaltbar für VfL-Keeper Koen Casteels abgefälscht. So führte der Rekordmeister zur Pause sicher, ohne geglänzt zu haben.

Ulreich sorgte dann nach dem Wechsel mit seinem Patzer für Spannung. Die Bayern zogen dann wieder an - aber Robben nutzte die Riesenchance zum 3:1 wenig später nicht (58.). Trotz der Münchner Dominanz wurde Wolfsburg mutiger, so über den agilen Yunus Malli. Aber es fehlte die echte Torchance. Beste Möglichkeiten hatten die Bayern durch Robben (76.) und Ribéry (78.), die sie aber nicht nutzen. Das bestrafte der eingewechselte Didavi.