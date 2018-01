Doha (dpa) - Der erste komplette Trainingstag des FC Bayern München in Katar hat mit einer Schrecksekunde begonnen. Torwart Sven Ulreich musste die Übungseinheit am Vormittag in Doha abbrechen.

Der 29-Jährige verletzte sich beim Torwarttraining am Mittelfinger der rechten Hand, wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mitteilte. Ulreich wurde zunächst auf dem Platz behandelt und dann mit einem Golfwagen ins angrenzende Teamhotel gefahren. Der Finger soll genau untersucht werden.

Ulreich wird auch in der ersten Phase der Rückrunde Kapitän Manuel Neuer im Tor des deutschen Serienmeisters vertreten müssen. Neuer befindet sich nach einem dritten Mittelfußbruch aktuell im Rehatraining. Einen Zeitpunkt für ein Comeback des Nationaltorhüters gibt es nicht. Ulreichs Stellvertreter wäre im Verletzungsfall Tom Starke. Der 36 Jahre alte Routinier hatte Ulreich bereits in der Bundesliga-Hinrunde in zwei Partien ersetzt.

Die ersten zwei Einheiten im Trainingslager fanden auch ohne Mats Hummels und Robert Lewandowski statt. Innenverteidiger Hummels kann wegen Adduktorenproblemen bislang nicht mit dem Team trainieren. Torjäger Lewandowski hat Probleme an der Patellasehne.