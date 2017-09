Ausflüchte suchte der Vertreter des verletzten Manuel Neuer erst gar nicht. «Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich wollte den Ball zuerst über die Latte lenken, weil er etwas flatterte und hoch und runter ging. Er sah aus, als würde er höher kommen. Deswegen hatte ich die zweite Hand nicht dabei. Klarer Torwartfehler», sagte Ulreich. Trotzdem mochte keiner den Schlussmann, der am Mittwoch in Paris wieder gebraucht wird, anklagen. «Ulle ist nicht schuld, sondern wir alle», erklärte Salihamidzic.

Der Serienmeister der vergangenen fünf Spielzeiten bleibt in der noch jungen Saison ein Rätsel. Die Leistungen schwanken hin und her, total untypisch für den Luxuskader und unangemessen für ein Topteam. «Wir haben den Sieg weggeschmissen», schimpfte Kapitän Thomas Müller.

Das schöne Vorhaben, am Samstag zur Mittagszeit im Wiesn-Festzelt genüsslich mit einer Maß Bier auf eine optimale Englische Woche in der Fußball-Bundesliga und eine positiv stimmende Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Paris St. Germain anstoßen zu können, war mit dem ernüchternden 2:2 (2:0) gegen feiernde Wolfsburger völlig unnötig geplatzt. «Das wird ein ganz schöner Scheißtag», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, als er schlecht gelaunt die Münchner Arena verließ.

Der eingewechselte Daniel Didavi tat das mit seinem Kopfballtor zum 2:2. «Der Punkt ist für uns fast wie ein Sieg», meinte Torschütze Arnold euphorisiert. Bayern-Schreck Schmidt hat anscheinend schnell etwas bewirkt bei den VfL-Profis. «Er bringt Begeisterung in die Kabine. Man sieht in der kurzen Zeit schon ein anderes Gesicht in der Mannschaft», sagte Torschütze Didavi. Schmidt selbst schrieb sogar seinem Vorgänger Andries Jonker einen Anteil am «schönen Punkt» zu. «Man sieht, dass die Basis da ist», sagte Schmidt. Er selbst habe in der kurzen Zeit ja nur «an ein, zwei Schrauben drehen können».

Das muss auch Bayern-Kollege Ancelotti wieder tun. Seine permanente Rotation soll alle Stars bei Laune halten. Sie befördert aber keinen Lauf, sondern ein ständiges Auf und Ab. «Unsere Team-Performance war nicht gut», klagte der Italiener. Ein Bierverbot für den Wiesn-Ausflug sprach er dennoch nicht aus. «Die Spieler können trinken, was sie wollen. Ich bin nicht ihr Papa oder Bruder. Ich bin nur der Trainer.»