München (dpa) - Carlo Ancelotti kann für das Auswärtsspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln wieder mit dem zuletzt angeschlagenen Weltmeister Mats Hummels planen.

Eine Kontrolluntersuchung sei gut gewesen, der Innenverteidiger habe keine Probleme, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters in München. Hummels hatte nach dem 3:0 gegen den FC Schalke muskuläre Probleme. Mit Ausnahme des seit November fehlenden Jérôme Boateng kann Ancelotti am Samstag (15.30 Uhr) auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Auch auf den am Brustmuskel operierten Boateng muss der FC Bayern nach Vorstellung von Ancelotti nur noch eine Woche verzichten. «Wir denken, er kann gegen Eintracht Frankfurt spielen», sagte Ancelotti. Für das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag beim FC Arsenal käme der Innenverteidiger noch nicht für den Kader in Frage. Boateng bestritt sein letztes Spiel für den deutschen Rekordmeister am 23. November beim 2:3 in der Champions League gegen den FK Rostow in Russland.

Nach der schnellen Entscheidung beim 3:0 im Pokal-Viertelfinale gegen Schalke mit einer furiosen ersten halben Stunde erwartet Ancelotti ein etwas weniger forsches Spiel seiner Elf. «Ich denke, wir haben am Samstag nicht 100 Prozent Energie. Vielleicht können wir nicht so aggressiv sein», sagte der Starcoach.