Berlin (dpa) - Nationaltorhüter Bernd Leno hat sich deutlich gegen den Video-Beweis im Fußball in der derzeit praktizierten Form ausgesprochen.

«Wir stehen auf dem Feld und müssen mitunter minutenlang warten, bis endlich die Entscheidung fällt», beklagte der 26 Jahre alte Torwart des Bundesligisten Bayer Leverkusen im Nachrichtenmagazin «Focus». «Die Zuschauer werden unruhig, die Spannung fällt ab.»

Dann komme durch das Eingreifen des Video-Assistenten am Ende oft noch eine Entscheidung heraus, «die keiner nachvollziehen kann, weil wichtige Informationen fehlen». Nach Ansicht von Leno schafft der in dieser Saison in der Bundesliga erstmals getestete Video-Beweis mehr Verwirrung und stört den Spielfluss. «Mir ist es jedenfalls lieber, dass mal eine Fehlentscheidung gegen uns fällt als dieses Hin und Her mit dem Video-Beweis in der Hinrunde.»