Fußball-Bundesliga: Bayer Leverkusen gewinnt 4:0 (3:0) gegen einen überforderten SC Freiburg.

Leverkusen. Als Heiko Herrlich 1989 aus der Jugend des SC Freiburg zum seinerzeit frisch gekürten Uefa-Cup-Sieger Bayer 04 Leverkusen wechselte, hat Christian Streich schon für den Kurzzeit-Erstligisten FC Homburg gespielt. Vorher hatte der kleine Heiko jenem Streich noch in dessen Freiburger Trikot unweit der Dreisam zugejubelt. Am Sonntag, 28 Jahre später, trafen sich die beiden wieder.

Und Herrlich, der zuvor in höchsten Tönen von Streich geschwärmt hatte, ließ von all jener Romantik des Fußball-Kreislaufs nichts mehr übrig: Bayer Leverkusen gewann 4:0 (3:0) gegen überforderte Freiburger. Und feierte damit den ersehnten und nötigen ersten Saisonsieg. Notwendig, weil Herrlich den ihm gewährten Kredit nach wenigen Spieltagen bereits schon wieder zu verspielen begann und das Umfeld in Leverkusen - Trainern gegenüber traditionell durchaus kritisch gegenüber eingestellt - bereits schon wieder unruhig geworden war. Ein Punkt bislang. Ein Punkt?

Herrlich hatte das registriert. Ohnehin gestand er nach dem Befreiungsschlag, von Leverkusens Kopfproblemen überrascht worden zu sein. Nach der Feststellung, dass Bayer 04 die Vorbereitung eingeschlossen am Sonntag das erste Mal überhaupt gegen eine Profi-Mannschaft gewonnen hatte, blickte Herrlich noch einmal zurück. „Als wir in der Vorbereitung anfangs 0:3 gegen Würzburg verloren haben, hat sich hier keiner aufgeregt. Da war mir klar, dass die Saison zuvor tiefer in den Köpfen steckt, als uns allen lieb sein kann“, sagte der Trainer und stellte einen Widerspruch her. „Ich war so etwas von Regensburg gar nicht mehr gewohnt. Dort wollten alle immer gewinnen.“

Kevin Vollands Treffer als Dosenöffner

So gesehen kamen die völlig harmlosen Freiburger dem Leverkusener Ensemble vor 26.232 Zuschauern am Sonntag gerade recht. So recht, dass sogar ein zuletzt viel gescholtener Stürmer wie Kevin Volland am Gegner genesen konnte und gleich doppelt traf: Zunächst mit einem Fernschuss aus zentraler Position (21.), den Volland später selbst als „Öffner“ bezeichnete. „Ich habe vorher immer zu viel nachgedacht und jetzt einfach mal draufgehalten.“ Später dann auch noch mit einem Abstauber nach guter Vorarbeit von Rechtsverteidiger Lars Bender (34.). Weil dazwischen auch noch Charles Aranguiz mit einer sehenswerten Schuss von der Strafraumkante traf, hätte Volland fast auch noch das 4:0 markiert. Beim langen Pass von Sven Bender allerdings stand der ehemalige Hoffenheimer Stürmer im Abseits. Der Videobeweis musste es richten, Schiedsrichter Sven Jablonski nahm den Treffer zurück, der aus Vollands guter Bilanz an diesem Sonntag eine herausragende gemacht hätte.