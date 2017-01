Ist nicht anders als vorher Baum vor Premiere als Chefcoach des FC Augsburg

Augsburg (dpa) - Manuel Baum blickt dem ersten Liga-Spiel seit der Ernennung zum Cheftrainer des FC Augsburg nicht mit neuen Gefühlen entgegen.

«Was die Emotionen bei mir betrifft oder die Einstellung zum Spiel, ist es nicht anders. Das einzige, was für mich anders ist, dass wir die erste Regelwoche gehabt haben», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten. Nach der Berufung zum Interimscoach habe man eine Englische Woche gehabt, nach der Winterpause sei das Trainingslager an der Reihe gewesen, sagte Baum vor der Partie gegen Hoffenheim am Samstag. Baum war Ende Dezember zum Chefcoach befördert worden. Er folgte auf Dirk Schuster.