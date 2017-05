Bei den Spielern ging das schneller. «Ich freue mich einfach, dass wir das geschafft haben. Sehr geil», rief Torwart Andreas Luthe. Mit seinen Paraden und Reflexen war er beim torlosen Remis in Sinsheim mit dafür verantwortlich, dass die Fuggerstädter den Blick nicht mehr auf andere Plätze richten mussten. Nach Wochen der nervlichen Belastung kündigte der Schlussmann für die Partynacht an: «Ich kann auch steilgehen! Ich werde auf jeden Fall feiern, das ist mal ganz sicher.»

«Der Trainer hat dem Team immer einen klaren Plan mit an die Hand gegeben», lobte Reuter, der nach der Partie am Samstag bestätigte, dass Baum auch in der kommenden Spielzeit auf der Bank der Augsburger sitzen wird. «Wir haben immer gesagt, dass wir volles Vertrauen zu Manuel haben. Es ist auch so, dass er einen langfristigen Vertrag bei uns hat. Es war nicht im Hinterkopf, dass wir da eine Veränderung im Sommer machen», erklärte der erleichterte Reuter.

Sinsheim (dpa) - An Fußball und Kaderplanung wollte Manuel Baum am Tag seines größten Erfolgs gar nicht mehr denken.

Seine Spieler und das Augsburger Umfeld nahmen den Teil, den der Coach zum Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse geleistet hatte, als gar nicht so klein wahr. «Riesenrespekt, dass er die Mannschaft mit so klarem Überblick geführt hat. So etwas habe ich in dieser Form in meiner Karriere selten erlebt», sagte Führungsspieler Halil Altintop, der immerhin schon unter Felix Magath und Markus Weinzierl gespielt hat. «Manuel macht einen Riesenjob, er hat einen Riesenanteil am Klassenverbleib», lobte Altintop, dessen Zukunft in Augsburg offen ist.

«1907. Augsburg feiert zusammen», stand auf den T-Shirts, die die Spieler unmittelbar nach Abpfiff mit in die Fankurve schleppten. Der als Außenseiter in die Liga gekommene FC Augsburg darf das siebte Jahr in Serie in der Bundesliga spielen. «Wenn wir die Geschlossenheit mit einer Idee verbinden, kann man etwas schaffen. Das haben wir jetzt auch bewiesen», sagte Baum, der einen Vertrag bis 2020 hat. Dass es am letzten Spieltag nochmals eng wurde und die TSG mehrere Male den Pfosten traf, nahm der Trainer mit niederbayerischer Gelassenheit: «Man braucht auch 'a mal a bissl a Spielglück'.»