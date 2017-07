Am 22. Juli gegen AC Mailand

Shenzhen (dpa) - Die Fußballer des FC Bayern freuen sich bei ihrer Asien-Sommerreise auf das zweite Testspiel gegen den AC Mailand.

Das Duell gegen das italienischen Spitzenteam am Samstag ist vor allem für Carlo Ancelotti speziell, feierte er doch als Spieler und Trainer der Rossoneri seine größten Erfolge. «Ich war sehr lange bei Milan, deswegen ist es immer besonders», sagte der 58-Jährige in Shenzhen nahe Hongkong im Süden Chinas. «Ich habe großartige Erinnerungen an diese Zeit, 13 Jahre sind ein großer Teil meines Fußballlebens. Ich bin ein großer Fan von Milan.»

Für einen seiner Spieler könnte die Partie in Shenzhen auch besonders werden, buhlen die Mailänder doch um die Dienste von Renato Sanches. Das hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu Wochenbeginn gesagt, dabei aber auf stockende Verhandlungen hingewiesen. «Renato ist bei uns, das gibt es keine Neuigkeiten», sagte Ancelotti nun zum Thema.

Shenzhen ist die zweite Station des deutschen Rekordmeisters auf der Asien-Tour. Zum Abschluss geht es für zwei Partien gegen den Chelsea (25. Juli) und Inter Mailand (27. Juli) nach Singapur. «Gegen solch starke Teams zu spielen, ist gut für uns, um uns zu verbessern», sagte Ancelotti. Das erste Duell gegen den FC Arsenal hatte Bayern in Shanghai, wo das Team bislang weilte, im Elfmeterschießen verloren.