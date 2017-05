«Wir haben heute keine Punkte gewonnen, aber viel, viel mehr, wie ich finde: Herzen und Sympathien für das, was wir gespielt haben», tröstete Hasenhüttl sein Team, das sich nach dem Anfangsfrust der ersten Niederlage nach sieben Spielen mit seinem Coach in «Willkommen Europa»-T-Shirts auf dem Fan-Fast vor dem Stadion feiern ließ. Die Frage, ob die Leipziger wirklich das Zeug zum neuen Dauerkonkurrenten der Bayern haben, dürfte bald beantwortet werden.

Statt wie die Bayern fast 50 Pflichtspiele absolvierte das junge RB-Team am Samstag erst sein 34. Pflichtspiel. In der nächsten Saison müssen die Sachsen die Mehrfachbelastung mit Europacup stemmen. Sportdirektor Ralf Rangnick betonte mehrfach, fünf bis sechs neue Spieler verpflichten zu wollen. Vor einem Jahr hatte RB mit Besitzer Red Bull im Rücken rund 50 Millionen Euro für Neuzugänge wie Werner oder Naby Keita ausgegeben. Summen, die schon Münchner Niveau haben.

Kontakt zu potenziellen Neu-Leipzigern ist auch schon hergestellt, ungeachtet der anhalten Spekulationen um ein Teilnahmeverbot für RB an der Champions League, wenn es gleichzeitig Österreichs Meister RB Salzburg über die Playoffs in die Königsklasse schafft. Die Europäische Fußball-Union UEFA will nach Saisonende in den nationalen Ligen über die Spielberechtigung entscheiden, sobald man im Besitz der Anmelde- und sonstigen Unterlagen von den Nationalverbänden und Clubs sei, teilte die UEFA am Sonntag auf Anfrage mit.

Ancelotti, der in der nächsten Saison unter anderem auf Kapitän Philipp Lahm sowie den spanischen Welt- und Europameister Xabi Alonso verzichten muss, weil beide ihre Karriere beenden, traut den Leipzigern auch bei der Mehrfachbelastung einiges zu. «Sie haben die Qualität, es auch nächste Saison gut zu machen.»