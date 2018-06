Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Nationalstürmer Timo Werner soll auf dem Wunschzettel des italienischen Fußball-Clubs AC Mailand stehen.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, soll Milan-Coach Gennaro Gattuso, Weltmeister von 2006, den 22-Jährigen ebenso im Visier haben wie den Spanier Alvaro Morata. «Wir brauchen einen qualitativen Sprung in der offensiven Abteilung», sagte Gattuso, der von 1999 bis 2012 für die Mailänder 335 Spiele absolvierte.

Der siebenmalige Champions-League-Sieger und 18-malige italienische Meister suche nach einem Torjäger, der 20 Tore in der Liga erzielen könne. In der abgelaufenen Saison war Milan in der Serie A Sechster geworden, mit 31 Punkten Rückstand auf Meister Juventus Turin.

Werner, der in Leipzig noch bis 2020 unter Vertrag steht, geht mit solchen Gerüchten entspannt um. «Wenn überhaupt, wird das erst nach der WM ein Thema», sagte der Angreifer der «Sport Bild» zu einem möglichen Interesse des FC Bayern München. Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hatte immer wieder betont, seinen Top-Stürmer Werner nicht ziehen lassen zu wollen.