Ein letztes erstklassiges Spiel gegen Gladbach kann den Sturz in die 2. Liga nicht verhindern. Er ist die Folge eines schleichenden Prozesses.

Hamburg. Das Wunder blieb diesmal aus: Mit einem Wechselbad der Gefühle endete am Samstag um 17.35 Uhr die Ära des Hamburger SV in der Bundesliga. Erst Freude, dann Entsetzen, Trauer, Tränen und am Ende Randale. Der HSV hatte in seinem letzten erstklassigen Spiel erstklassig gespielt, am Ende reichte es nicht mehr zum erhofften Klassenerhalt in letzter Minute.

Als Schiedsrichter Felix Brych nach einer durch Rauchbomben und Böller verursachten Spielunterbrechung den letzten Pfiff ansetzte, dauerte es einige Sekunden, bis aufmunternder Beifall von den 57 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion zu hören war. Nach 55 Jahren in der Bundesliga muss der HSV erstmals absteigen. Auf dem Platz nahmen sich die Spieler in die Arme, viele heulten ebenso wie auf den Rängen die Fans. Es hatte nicht gereicht, obwohl der HSV in seinem spielerisch besten Saisonspiel 2:1 gegen Gladbach gewonnen hatte. Dass wenige Minuten vor Schluss rund 100 Chaoten dem HSV den stilvollen Abgang in die 2. Liga vermasselten, gehört zu den bitteren Ereignissen dieses Tages in Hamburg.

„Tränen nützen jetzt auch nichts. Das ist einer der bittersten Momente in meinem Leben.“

Uwe Seeler

„Tränen nützen jetzt auch nichts“, sagte ein niedergeschlagener Uwe Seeler (81) im Kabinengang. „Das ist einer der bittersten Momente in meinem Leben“, bekannte die HSV-Legende, während nur wenige Meter entfernt HSV-Trainer Christian Titz in einem TV-Interview sehr gefasst den ersten Abstieg kommentierte. Er habe seinen Spielern gesagt, dass er „stolz“ auf sie sei, berichtete der Trainer später über die gespaltene Gefühlswelt in Hamburg. „Stolz“ auf den guten Auftritt, weil sich die Mannschaft „würdevoll und vernünftig“ verabschiedet habe.

Der HSV ist allerdings nicht an diesem 34. Spieltag abgestiegen. Der Abstieg ist nur die Konsequenz eines schleichenden Prozesses, der vor gut acht Jahren begann, als sich das bis dahin erfolgreiche Duo Bernd Hoffmann (Vorstandschef) und Dietmar Beiersdorf (Sportdirektor) wegen persönlicher Eitelkeiten zerstritt. Seither hat der HSV sein Potenzial und Kapital schleichend vernichtet. Acht Trainer (Fink, Marwijk, Slomka, Zinnbauer, Labbadia, Gisdol, Hollerbach, Titz) versuchten und versuchen seit viereinhalb Jahren den HSV in die Erfolgsspur zu bringen, die Interimslösungen Cardoso und Knäbel nicht mitgerechnet. Frank Arnesen, Oliver Kreuzer, Peter Knäbel, Jens Todt durften sich in dieser Zeit als Sportdirektoren austoben.