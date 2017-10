Hannover (dpa) - Bundesligist Hannover 96 muss lange auf seinen Verteidiger Felipe verzichten. Voraussichtlich fehlt er dem Aufsteiger bis zum Jahresende, wie der Club aus Niedersachsen mitteilte.

Der 30 Jahre alte Brasilianer leidet an einem Sehnenriss im Oberschenkel. Felipe hatte bereits seit Mitte September nicht mehr gespielt, nachdem er sich bei einem Zusammenstoß in der Partie gegen den Hamburger SV verletzt hatte. Nachdem die Schwellung im Adduktorenbereich zurückgegangen war, ergab eine weitere Untersuchung die Diagnose. Der Abwehrspieler soll nicht operiert werden.

Die beiden Stürmer Martin Harnik und Jonathas sind noch nicht zurück im Mannschaftstraining. Beide trainierten am Donnerstag individuell. Harnik hatte am Wochenende gegen Mönchengladbach gespielt, dann aber wegen einer Sehnenreizung seine Teilnahme an den Länderspielen Österreichs abgesagt. 96-Rekordeinkauf Jonathas verpasste wegen einer Zerrung und Migräne zuletzt vier Partien.