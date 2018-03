Für ihn sind einige Änderungen denkbar, durch die die Zustimmung für Großinvestoren mit 51 Prozent Stimmanteil in DFL-Vereinen größer werden könnte. Dazu könnte die Verpflichtung der Clubs durch die DFL gehören, dass Gesellschaftsanteile erst nach fünf oder zehn Jahren verkauft werden könnten. «So würde man sicherlich die Investoren abschrecken, die nur aus kurzfristigen Bestreben nach Kapitalmaximierung Anteile an Bundesligisten kaufen wollen», argumentiert Lambertz.

Außerdem könne man auch verlangen, dass dem Verein immer ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden muss. «Das wären erste Ideen, Investoren zuzulassen, aber dennoch die Besonderheiten des Fußballs zu bewahren», meinte Lambertz.

Martin Kind, der die 50+1-Debatte in Gang gebracht hat, weil er mit einer Ausnahmeregelung die Mehrheit an der Kapitalgesellschaft bei Hannover 96 übernehmen will, entzieht sich diesen Überlegungen. «Damit habe ich nichts zu tun. Das ist Sache des Präsidiums der DFL», sagte der Präsident des niedersächsischen Clubs. Wie er mitbekommen habe, werde ein Unternehmen beauftragt, «mit den 36 Vereinen in Kontakt zu treten und Ideen und Vorschläge abzufragen».

Viele Fußball-Anhänger freuen sich über die Entscheidung. Die Organisatoren der Fan-Initiative «50+1 bleibt!» wollen sich weiter für den Erhalt der Investoren-Regel einsetzen. «Es war gestern ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass 50+1 beibehalten werden soll. Aber es gilt, das Ganze weiter kritisch zu begleiten», sagte Manuel Gaber, einer der Initiatoren der Kampagne, der dpa. «Wir werden schauen müssen, wie die DFL den weiteren Prozess gestalten wird.» Rund 3100 Fanclubs und Organisationen hatten eine Petition zum Regel-Erhalt unterschrieben.