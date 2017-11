Trainer Peter Bosz bleibt vorerst im Amt. Nach dem denkwürdigen Derby gegen Schalke schwenkt die Stimmung in Dortmundendgültig um.

„Absurd“ und „surreal“ sind nur zwei Begriffe, die am Samstagnachmittag perfekt zur ersten Beschreibung des 91. Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 passten. 4:4 nach 4:0-Führung – für den seit rund sechs Wochen kriselnden BVB war der Schlusspfiff Erlösung und Aufwachen aus einem Albtraum zugleich. Denn selbst ein 4:5 schien plötzlich nicht mehr weit weg. „Ein verrücktes Fußballspiel. Wenn man 4:0 führt, darf man nicht 4:4 spielen“, sagte Peter Bosz. Der niederländische Trainer schien aber nicht imstande zu erklären, was die 80 179 Zuschauer und er im ausverkauften Westfalenstadion in den vorangegangenen 97 Spielminuten erlebt hatten.

Auch seinen Spielern ging es da nicht anders. „Wenn wir hier 4:1 gewinnen, reden alle über taktische Meisterleistung des Trainers“, erklärte Nuri Sahin. Doch eben das gelang nicht. Seit dem 30. September (2:1 in Augsburg) hatte die Borussia kein Bundesliga-Spiel mehr gewonnen. Der Revierschlager gegen Schalke an diesem 13. Spieltag war die große Chance, um die geschundene schwarz-gelbe Seele zu beruhigen und Diskussionen um den sympathischen aber zuletzt erfolglosen Trainer zu beenden. Bei der Mitgliederversammlung gestern gab es neben Applaus auch viele Pfiffe für Team und Trainer. Die von vielen erwartete Entlassung Boszs blieb aber (vorerst) aus.

Nach dem 4:0 stellt der BVB das Fußballspielen ein

Dabei fing am Samstag alles so wunderbar surreal an. In den ersten 25 Minuten zerlegte der mit defensiver Dreierkette agierende BVB einen schwachen Gegner aus Gelsenkirchen zum kollektiven Erstaunen aller in seine Einzelteile. Pierre-Emerick Aubameyang (12.), ein Eigentor von Benjamin Stambouli (18.), Mario Götze (20.) und Raphael Guerreiro (25.) versetzten die Borussia-Gemeinde in Ekstase. 4:0 leuchtete auf den beiden Anzeigetafeln auf. Der angezählte Trainer Peter Bosz schien sich mit dem von allen ersehnten Derbysieg aus der Schusslinie nehmen zu können.

Doch dann stellte der BVB den Betrieb ein. „Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir keinen Fußball mehr gespielt“, klagte Bosz. Nach rund einer Stunde ging seiner Mannschaft konditionell wieder einmal die Puste aus, auch wenn der 54-Jährige dies erneut bestritt: „Das hat nichts mit Kondition zu tun. Man muss die richtige Mentalität zeigen.“ Aber die zeigten die hochbezahlten und ebenso hochambitionierten Dortmunder gleichermaßen nicht. Nach Schalkes Doppelschlag (61./65.) und der überflüssigen Gelb-Roten Karte für Aubameyang brach der BVB endgültig zusammen. Fast jeder Zweikampf ging verloren, das in der ersten halben Stunde gewonnene Selbstvertrauen war wie weggeblasen.