Zuzenhausen (dpa) - Julian Nagelsmann will als Trainer von 1899 Hoffenheim nicht darauf setzen, dass der Streit bei Borussia Dortmund um Thomas Tuchel seinem Club Vorteile bringt.

«Ich bin ein Freund von einem ganz fairen Wettkampf. Am Ende soll der Dritter werden, der besser war», sagte der 29-Jährige.

Die beiden Clubs kämpfen vor den letzten zwei Spieltagen in der Fußball-Bundesliga noch um die direkte Qualifikation zur Champions League. Der BVB hat als Tabellendritter allerdings zwei Punkte Vorsprung. Beim Vizemeister hatte Vereinschef Hans-Joachim Watzke am vergangenen Wochenende den Dissens mit Chefcoach Tuchel publik gemacht. Hoffenheim spielt am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen, Dortmund beim FC Augsburg. Zum Saisonfinale tauschen die beiden Mannschaften in ihren Heimspielen quasi die Gegner.