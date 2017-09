Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hofft nach dem verpatzten Saisonstart auf eine Trendwende. Im Duell beim FC Augsburg am Samstag will der Europa-League-Teilnehmer für den ersten Sieg sorgen.

«Wir müssen wieder zur Normalität zurückkehren und können die beiden Niederlagen einordnen», sagte Trainer Peter Stöger mit Verweis auf die zurückliegenden Schlappen seines Teams in Mönchengladbach und gegen den Hamburger SV.

Allerdings drohen in Augsburg die Ausfälle von Milos Jojic (Knieblessur) und Marcel Risse (muskuläre Probleme). Die beiden Mittelfeldspieler konnten zuletzt nur individuell trainieren. «Wir müssen sehen, ob ein Einsatz Sinn macht», kommentierte Stöger.

Trotz der bisher dürftigen Punktausbeute der Kölner geht der Fußball-Lehrer mit Zuversicht in das dritte Saisonspiel: «Im Training war zu sehen, dass sich einige aufdrängen wollen. Deshalb bin ich beruhigt.» Ähnlich optimistisch ist Dominique Heintz. «Wir haben in der Länderspielpause den Reset-Knopf gedrückt, alles auf null gestellt. Hier schläft niemand ein, sondern alles wird in Ruhe aufgearbeitet», sagte der Abwehrspieler dem «Kicker».