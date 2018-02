Bundesliga

Borussia Mönchengladbach

Krisenstimmung am Niederrhein - Gladbach weit hinter den Ansprüchen

Das haben sich die Gladbacher anders vorgestellt: Vier Niederlagen in fünf Rückrundenspielen, Absturz auf Rang zehn - die Rückkehr in den Europapokal ist derzeit in weiter Ferne. mehr