Herzogenaurach (dpa) - Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat sich für eine größere Förderung des Spitzensports in Deutschland auch außerhalb des Fußballs ausgesprochen.

«Ich würde es mir wünschen, dass wir in Deutschland den Leistungssport generell mehr unterstützen, mehr wertschätzen. Uns auch bewusst werden, was diese Sportler alles leisten, wenn sie nicht Profis sind», sagte Bierhoff in Herzogenaurach.

Rund um das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino in Nürnberg möchte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine Verbundenheit zur Deutschen Sporthilfe (DSH) demonstrieren, die vor 50 Jahren gegründet wurde. Drei Euro pro Eintrittskarte sollen der Sporthilfe zugute kommen. Erwartet werden 30 000 Zuschauer. «Für das, was die Sportler leisten, ist es immer noch zu wenig», sagte Bierhoff am Donnerstag in Herzogenaurach. Außerdem sollen Trikots der Nationalspieler versteigert werden.