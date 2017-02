Istanbul (dpa) - Die Türkei will sich um die Ausrichtung der Fußball-EM 2024 bewerben. Die Fußball-Föderation des Landes kündigte für Mittwoch eine Pressekonferenz in Istanbul zu dem Thema an, bei der nach Angaben von Beobachtern die Kandidatur verkündet werden soll.

Die Türkei wäre damit Konkurrent des Deutschen Fußball-Bundes. Bis zum 3. März müssen die Nationalverbände ihr Interesse an einer EM-Ausrichtung bei der UEFA erklären, eine Woche später verkündet der Kontinentalverband die potenziellen Bewerber. Die Vergabe erfolgt im September 2018. Vor einem Monat hatte der favorisierte DFB seine lange angekündigte Bewerbung um die EM 2024 auch offiziell beschlossen. Die EM 2020 wird als Pan-Europa-Event in 13 Ländern ausgerichtet. Drei Spiele davon finden in München statt.