Teheran (dpa) - Bundesliga-Fußballer Mathew Leckie hat mit Australien in der WM-Qualifikation einen wichtigen Sieg gegen den Irak verpasst. Sein Team kam in Teheran nur zu einem 1:1 (1:0).

Der Angreifer vom FC Ingolstadt 04 brachte Australien in der ersten Halbzeit in Führung, doch Ahmed Jasin überwand Torwart Mitch Langerak und glich aus (76.). Australien war vor dem sechsten Spieltag mit jeweils einem Punkt Rückstand Dritter hinter Saudi-Arabien und Japan gewesen. Der Irak war Fünfter der Sechsergruppe. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich sicher für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Der Irak trägt seine Heimspiele zum Teil im Iran aus.