Auch nach Ihrer Spielerkarriere sind Sie das Image des Spaßvogels mit Wiener Schmäh nicht losgeworden. Ist das der Grund, warum Ihre Trainerkarriere ungleich weniger erfolgreich verlaufen ist? Oder eher Ihre Teilnahmen bei Shows wie „Dancing Star“, „Promi-Dinner“ oder Ihre Ausflüge ins Musikgeschäft?

Polster: Das spielt sicherlich mit. Aber wahrscheinlich bin ich im falschen Land, um eine große Trainerkarriere zu starten. In Österreich gibt es nur zehn Vereine, davon kommen für mich als Austrianer einige nicht infrage. Das Arbeitsfeld für Trainer ist in Österreich sehr klein.

Sie könnten ja ins Ausland gehen.

Polster: Ja, das könnte und würde ich. Aber im Ausland würde man sagen, der kennt die Ligen nicht. In Österreich nimmt man für die vierte Liga Trainer aus Deutschland. 50 Prozent der Trainer in der österreichischen Bundesliga sind Ausländer, und in der Zweiten Liga auch. Und dann wird immer gesagt, dass wir eine Top-Trainerausbildung haben. Wir Trainer werden im Regen stehen gelassen, das ist die Wahrheit.

Auch der Nationaltrainer Österreichs ist mit Marcel Koller ein Schweizer. Den haben Sie häufiger kritisiert. Hätte der Trainer Toni Polster bei der EM 2016 Bayern-Star David Alaba auch ins Mittelfeld gestellt?

Polster: Grundsätzlich hatten wir eine Riesenfreude, dass wir uns qualifiziert hatten. Viele Entscheidungen von Marcel Koller sind aufgegangen. Das konnte man so nicht erwarten. Robert Almer (Torwart, d. Red.) hat in seinem Verein in Deutschland nie gespielt, und hat dann bei der EM-Qualifikation im Tor super Leistungen gezeigt. Seit einem Jahr gehen die Entscheidungen Kollers aber leider nicht auf. Natürlich haben wir den besten Linksverteidiger der Welt, und vielleicht sollte er auf dieser Position auch im Nationalteam spielen. Unser Mittelfeld ist mit Junuzovic und Baumgartlinger auch gut.

Mit Peter Stöger in Köln und Ralph Hasenhüttl in Leipzig mischen zwei österreichische Trainer die deutsche Bundesliga auf.

Polster: Die beiden gehen ihren Weg und sind sehr wichtig für das Trainerdasein in Österreich. Dass man sieht, dass unsere Trainer was können und was leisten. Und dass sie das Zeug haben, eine Mannschaft in der deutschen Bundesliga zu trainieren. Das ist ein Signal für uns, dass man vielleicht auch mal im eigenen Land auf unsere Trainer schaut.

Sie haben mit beiden einst zusammengespielt. Hätten Sie Stöger und Hasenhüttl eine solche Karriere als Trainer zugetraut?

Polster: Das ist schwer zu sagen. Das konnte man so nicht erwarten oder voraussehen, denke ich. Da müsste man schon ein Hellseher sein, und das bin ich nicht (lacht). Aber natürlich freut’s mich für die beiden.

Fühlen Sie sich manchmal seelenverwandt mit Lothar Matthäus, dem es als Trainer in Deutschland ähnlich ergeht?

Polster: Nein, diese Geschichten kann man nicht vergleichen. Mein Privatleben war nicht so unstetig wie Lothars. Ich habe das Glück, dass ich niemandem in den Hintern kriechen muss, um einen Job zu bekommen.

Hilft Ihnen Ihre positive Einstellung, mit Rückschlägen umzugehen? Dass Sie bislang nicht die Trainerkarriere gemacht haben, die Sie erhofft hatten?

Polster: Ich bin ja noch jung, das kann ja noch kommen (lacht). Aber ich bin seit Jahren bei der Wiener Viktoria, einem tollen Verein, und mit Spaß dabei. Das ist alles andere als beklagenswert. Mir geht’s gut. Ich schreibe meine Kolumne in der Zeitung „Österreich“ und bin in der Werbung noch immer sehr stark vertreten, obwohl ich seit 16 Jahren nicht mehr spiele.

