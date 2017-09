London (dpa) - Aserbaidschan hat seine kleine Chance auf die Playoffs zur Fußball-WM 2018 in Russland gewahrt. Das Team besiegte in Baku zwei Spieltage vor dem Ende in der deutschen Qualifikations-Gruppe C das Tabellenschlusslicht San Marino mit 5:1 (2:0).

Die Tore für den Sieger erzielten Afran Izmailov (20./57.), Araz Abdullayev (25.), Afran Izmailov, Michele Cevoli (Eigentor/71.), Rashad Sadygov (81.). Mirko Palazzi verkürzte für die Gäste (74.). Aserbaidschan hat nun zehn Punkte.

Dänemark hat in der Gruppe E seine Chancen auf die WM-Teilnahme dank des Dreifach-Torschützen Thomas Delaney von Werder Bremen verbessert. Die Dänen besiegten in Eriwan Armenien mit 4:1 (1:0). Bereits am Freitag hatten sie beim 4:0 gegen Polen überzeugt. Dänemark hat 16 Punkte auf dem Konto. Tabellenführer Polen spielte später am Abend gegen Kasachstan. Die Armenier waren durch Ruslan Koryan (6.) in Führung gegangen. Doch die Gäste drehten durch die drei Treffer des Bremer Delaney (16./82./90.+3) und Christian Eriksen (29.) die Partie.

Die Sieger der neun europäischen Gruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Russland. Für die acht besten Gruppenzweiten geht es in den Playoffs im November um vier weitere Plätze.