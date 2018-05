Die Conifa ist der Fußball-Weltverband für Teams wie Abchasien, Grönland, Sansibar, Matabeleland & Co. – mit eigener WM und einem Deutschen als Generalsekretär.

Wuppertal. In diesem Jahr ist Fußball-WM. Aber nicht nur in Russland, sondern auch in London. Und statt Deutschland, Brasilien oder Frankreich messen dort ab dieser Woche Abchasien, Tuvalu und Matabeleland ihre sportlichen Kräfte. Eine Veranstaltung, die der Fifa ein kleiner Dorn im Auge sein dürfte – und deshalb offiziell auch Weltfußballmeisterschaft heißt. Spielen dort doch Teams der Verbände, die es aus verschiedensten Gründen nicht in den allmächtigen Fußball-Weltverband geschafft haben. Böse Zungen sagen auch: die die Fifa nicht dabei haben will. Dahinter steckt die Conifa, die „Confederation of Independent Football Associations“ – mit einem Deutschen im Führungsgremium. Sascha Düerkop, 31 Jahre alt, studierter Mathematiker und Fußball-Fan, der eigentlich nur Trikots sammeln wollte – und jetzt Generalsekretär eines Weltverbandes ist.

Eine Aufgabe, zu der der Kerpener wie die Jungfrau zum Kinde kam. Seinem Ziel, Trikots aller Fifa-Mitglieder habhaft zu werden, war er vor ein paar Jahren schon ganz nah. Nordkorea, Dschibuti und Liberia fehlten noch. Doch daran biss er sich die Zähne aus. „Es ging nicht mehr weiter.“ Alternativen mussten her, und die boten die Nationalmannschaften außerhalb der Fifa. Düerkop fing wieder an zu sammeln und kam in Kontakt mit Per Anders Blind, Vertreter der Samen in Nordschweden. Auch die kicken gerne. „Und ich wollte ein Trikot von denen.“ Blind war aber auch Mitglied des Conifa-Vorgängers – der damals praktisch am Boden lag. Der schwedische Start-up-Berater wollte den Neustart forcieren und holte sich 2013 den Deutschen ins Boot. „Willst du mir helfen, eine Verfassung für den Verband zu schreiben?“ Düerkop erinnert sich noch gut an die Frage.

Sportliches Niveau „zwischen Kreisliga und Europa League“

"Länderspielatmosphäre“ beim Kick zwischen Gastgeber Südossetien, bei denen Düerkop mitmachen durfte, und einer Gruppe katalanischer Touristen.

Beim Gründungs-Meeting auf der Isle of Man wurde er gleich zum Generalsekretär gewählt. Ein Ehrenamt, das mittlerweile einem Fulltime-Job gleichkommt. Spiele organisieren, Kontakte zu aktuellen und potenziellen Mitgliedern knüpfen, gerne auch vor Ort, und natürlich die Vorbereitung der WM. „Gerade ist es besonders stressig.“ Zuletzt war er in Südossetien. Eine international nicht anerkannte Republik, die offiziell Teil von Georgien ist.

Sascha Düerkop, Generalsekretär der Conifa